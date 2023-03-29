Канчельскис: «Такие команды как «Зенит» могут позволить себе раздавать бесплатные билеты»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис отреагировал на вчерашнюю новость от пресс-службы питерского «Зенита» о том, что клуб намерен раздавать бесплатные билеты для увеличения посещаемости своего стадиона в Премьер-лиге.

«Зенит» может себе позволить раздавать билеты бесплатно, как и московские ЦСКА, «Спартак». А вот клубы из середины турнирной таблицы не думаю, что смогут так поступать, ведь они благодаря продажам билетов выживают», - заключил Канчельскис для портала Metaratings.

Напомним, что с начала весны 2023 года на всех матчах РПЛ кардинально снизилась посещаемость. Всё дело в том, что на стадион обязательно стал требоваться паспорт болельщика, известный более шире как Fan ID.