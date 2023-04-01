Михаил Кержаков ответил на вопрос об уходе брата Александра из «Кармиотиссы»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался об уходе своего брата Александра Кержакова с поста главного тренера «Кармиотиссы».

«Брат ушёл из «Кармиотиссы»? Для меня это новость. Я у него спрошу, пока не общались», - приводит слова Михаила Кержакова «Чемпионат».

О данном событии стало известно всего несколько часов назад. Александр Кержаков возглавил кипрский клуб восьмого февраля нынешнего года.

Петербургский «Зенит» сегодня в матче очередного тура Российской премьер-лиги сумел обыграть екатеринбургский «Урал» со счётом 2:0. Ворота «сине-бело-голубой» команды защищал Михаил Кержаков.