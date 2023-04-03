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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий рассказал, какой матч 21-го тура РПЛ стал самым интересным

03 Апреля 2023 • 16:01 Комментировать
Зенит
2:0
Урал
окончен

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий признался, какой матч стал для него самым интересным в 21-м туре чемпионата России.

«Для меня самым интересным матчем был «Зенит» — «Урал». Он оправдал ожидания. Только в концовке «Зенит» с выходом Ивана Сергеева смог дожать неуступчивый и качественный «Урал», — заявил Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Напомним, в матче 21-го тура РПЛ «Зенит» одержал победу над «Уралом» со счетом 2:0. «Сине-бело-голубые» продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Урал» идет на десятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Урал Леонид Слуцкий Иван Сергеев
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