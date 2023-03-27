Ганчаренко: «Мы знаем, как нам нужно действовать против «Зенита»

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о грядущем матче против «Зенита» в рамках Премьер-лиги.

«Мы понимаем, как нужно против «Зенита» играть. Свои шансы нужно использовать, максимально устранять сильные стороны этой команды. Понятно, что их много, но мы знаем, как нам нужно действовать», - сказал Ганчаренко клубной пресс-службе «Урала».

«Зенит» и «Урал» сойдутся на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 1 апреля, это суббота. На данный момент зенитовцы идут первыми в турнирной таблице РПЛ, набрав за 20 туров 48 очков. «Урал» из-за провального начала сезона движется на 10 месте, имея в копилке 25 набранных баллов.