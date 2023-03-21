Камоцци: «Интрига в борьбе за чемпионство всё ещё жива»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после того, как нынешний лидер турнира «Зенит» уступил ЦСКА (0:1).

«Интрига в борьбе за чемпионство? Она ещё жива, всё ещё может быть. Борьба будет до последнего тура. Ещё ничего не решено», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Зенит» набрал 48 очков и опережает своего ближайшего преследователя «Ростов» на семь баллов. Третьим идёт «Спартак», отстающий от «сине-бело-голубых» на восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом страны.