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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Интрига в борьбе за чемпионство всё ещё жива»

21 Марта 2023 • 12:31 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ после того, как нынешний лидер турнира «Зенит» уступил ЦСКА (0:1).

«Интрига в борьбе за чемпионство? Она ещё жива, всё ещё может быть. Борьба будет до последнего тура. Ещё ничего не решено», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Зенит» набрал 48 очков и опережает своего ближайшего преследователя «Ростов» на семь баллов. Третьим идёт «Спартак», отстающий от «сине-бело-голубых» на восемь очков. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей. Напомним, клуб из Санкт-Петербурга является действующим чемпионом страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Франко Камоцци
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ЗЕНИТ УРАЛ
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