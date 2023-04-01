Аршавин: «Я бы стремился к отмене лимита»

Известный футболист Андрей Аршавин высказался о лимите в российском футболе.

«Я бы стремился к отмене лимита. Потому что должен существовать естественный отбор и не должно быть преференций у футболистов из России», - сказал спортсмен в видео на YouTube-канале «Мяч Production».

По словам специалиста, отмена лимита приведёт также к снижению заработных плат российских футболистов.

В данный момент в список пяти лучших бомбардиров чемпионата России входят россияне Владимир Писарский (14 голов) и Фёдор Чалов (12), а также легионеры Малком (16), Квинси Промес (16) и Кристиан Нобоа (10).