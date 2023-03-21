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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «В «Зените» абсолютно удовлетворены игрой Кассьерры»

21 Марта 2023 • 19:24 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Рулевой питерского «Зенита» Сергей Семак удовлетворён игрой колумбийского форварда «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры, несмотря на то, что нападающий совсем не забивает за клуб в рамках РПЛ.

«Его голевая засуха – это больше психологический момент для него самого. Однако он всегда действует полезно на поле и его качествами и действиями на в игре мы абсолютно удовлетворены», - рассказал Семак «Матч ТВ».

В текущем сезоне у колумбийца четыре мяча за «Зенит» в 25 сыгранных матчей, однако все эти голы влетали в ворота соперников питерцев в рамках Кубка России и Суперкубка России. В Премьер-лиге экс-форвард «Сочи» пока не отличался за питерский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Матео Кассьерра
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