Семак: «В «Зените» абсолютно удовлетворены игрой Кассьерры»

Рулевой питерского «Зенита» Сергей Семак удовлетворён игрой колумбийского форварда «сине-бело-голубых» Матео Кассьерры, несмотря на то, что нападающий совсем не забивает за клуб в рамках РПЛ.

«Его голевая засуха – это больше психологический момент для него самого. Однако он всегда действует полезно на поле и его качествами и действиями на в игре мы абсолютно удовлетворены», - рассказал Семак «Матч ТВ».

В текущем сезоне у колумбийца четыре мяча за «Зенит» в 25 сыгранных матчей, однако все эти голы влетали в ворота соперников питерцев в рамках Кубка России и Суперкубка России. В Премьер-лиге экс-форвард «Сочи» пока не отличался за питерский клуб.