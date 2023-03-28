Сёмин: «У «Спартака» и «Ростова» неплохие шансы на золотые медали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что интрига в чемпионской гонке текущего розыгрыша РПЛ продолжает сохраняться.

Напомним, после 20 туров российского чемпионата турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», набравший 48 очков. На втором месте идёт «Ростов», отстающий от «сине-бело-голубых» на семь баллов, а следом идёт московский «Спартак».

«Ещё всё впереди. «Спартак», «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же ЦСКА тоже им является», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем четырёх последних сезонов РПЛ кряду. Последней командой, которой удавалось выиграть чемпионат России до петербуржцев был московский «Локомотив».