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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «У «Спартака» и «Ростова» неплохие шансы на золотые медали»

28 Марта 2023 • 11:22 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что интрига в чемпионской гонке текущего розыгрыша РПЛ продолжает сохраняться.

Напомним, после 20 туров российского чемпионата турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», набравший 48 очков. На втором месте идёт «Ростов», отстающий от «сине-бело-голубых» на семь баллов, а следом идёт московский «Спартак».

«Ещё всё впереди. «Спартак», «Ростов» — прямые конкуренты «Зенита» за чемпионство. У них неплохие шансы на золотые медали, я думаю. Да тот же ЦСКА тоже им является», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Отметим, что «Зенит» является победителем четырёх последних сезонов РПЛ кряду. Последней командой, которой удавалось выиграть чемпионат России до петербуржцев был московский «Локомотив».     

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Юрий Сёмин
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