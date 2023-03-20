Булыкин: «Ситуация с Влутом бросает тень на наш футбол»

Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о ситуации, в которую попал атакующий полузащитник «Урала» Рай Влут. По сообщениям СМИ, игроку грозит наказание в виде 3,5 лет тюрьмы за пьяное ДТП, в которое он попал в 2021 году, когда выступал за нидерландский «Хераклес».

«Конечно, все это бросает тень негатива на наш футбол. Однако это поступки отдельных личностей, которые совершили где-то преступления. Не стоит на этом фокусироваться, стоит продолжать играть в футбол», - цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Эксперт добавил, что это очередной знак к тому, чтобы отказаться от легионеров и развивать российских футболистов.

«Всё равно международная арена для нас закрыта», - заключил Булыкин.