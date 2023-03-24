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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чистяков: «Малое количество игрового времени меня в какой-то степени заводит»

24 Марта 2023 • 10:10 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о количестве игрового времени и конкуренции с бразильским новичком петербургской команды Роберте Ренане.

Футболист отметил, что его подстёгивает недостаток игрового времени, заставляя больше работать в матчах и на тренировках.

«Любого футболиста беспокоит малое количество игрового времени. Но меня это в какой-то степени и заводит. Значит, надо работать больше. Верю в хорошее будущее», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

Также Чистяков назвал 19-летнего Ренана достойным конкурентом, которого не просто так вызвали во взрослую сборную Бразилии.

В нынешнем сезоне Чистяков провёл за «Зенит» 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Чистяков Роберт Ренан
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