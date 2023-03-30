Тарасов: «Думаю, «Зенит» будет чемпионом»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался об интриге в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Думаю, «Зенит» будет чемпионом. Интриги нет, с ним сложно конкурировать. Там очень хороший подбор игроков», — заявил экс-полузащитник российской сборной в интервью изданию «РБ Спорт». Также Тарасов прокомментировал игру идущего на второй строчке «Ростова», отметив, что раньше действия «жёлто-синих» ему нравились больше. Тем не менее эксперт заявил, что для понимания проблем нужно находиться внутри коллектива.

Напомним, что петербургский «Зенит» находится на первом месте в таблице Российской премьер-лиги после 20 туров, опережая «Ростов» на семь очков.