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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Иванов готов продать клуб: «Приходите в «Урал», давайте два-три миллиарда»

27 Марта 2023 • 14:04 Комментировать
Зенит
...
Урал
01.04 19:00

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о трудностях ведения дел, связанных с футбольным клубом, в России.

«Вот говорят, что клуб можно за миллиард купить. Приходите в «Урал», давайте два-три миллиарда, думаю, и правительство региона со спонсорами не откажутся, скажут: «Если сможете лучше руководить, принесёте большие деньги и будете развивать футбол, пожалуйста - действуйте». Я только за! Но нет никого из желающих. В России не так много людей, готовых вкладывать в футбол, в нашей стране это пока не бизнес», - приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В данный момент екатеринбургский коллектив располагается на десятом месте в турнирной таблице элитного российского дивизиона. За 20 проведённых поединков клуб сумел набрать 25 очков.

В последнем на данный момент матче российского чемпионата «Урал» на домашнем стадионе потерпел поражение от московского «Динамо» со счётом 0:1, пропустив мяч за минуту до окончания основного времени поединка. Таким образом прервалась 16-матчевая серия уральцев без поражений во всех турнирах.

Следующую игру в рамках РПЛ команде предстоит провести на выезде против петербургского «Зенита». Матч состоится первого апреля в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
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