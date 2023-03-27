Иванов готов продать клуб: «Приходите в «Урал», давайте два-три миллиарда»

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о трудностях ведения дел, связанных с футбольным клубом, в России.

«Вот говорят, что клуб можно за миллиард купить. Приходите в «Урал», давайте два-три миллиарда, думаю, и правительство региона со спонсорами не откажутся, скажут: «Если сможете лучше руководить, принесёте большие деньги и будете развивать футбол, пожалуйста - действуйте». Я только за! Но нет никого из желающих. В России не так много людей, готовых вкладывать в футбол, в нашей стране это пока не бизнес», - приводит слова Иванова «Матч ТВ».

В данный момент екатеринбургский коллектив располагается на десятом месте в турнирной таблице элитного российского дивизиона. За 20 проведённых поединков клуб сумел набрать 25 очков.

В последнем на данный момент матче российского чемпионата «Урал» на домашнем стадионе потерпел поражение от московского «Динамо» со счётом 0:1, пропустив мяч за минуту до окончания основного времени поединка. Таким образом прервалась 16-матчевая серия уральцев без поражений во всех турнирах.

Следующую игру в рамках РПЛ команде предстоит провести на выезде против петербургского «Зенита». Матч состоится первого апреля в 19:00 по московскому времени.