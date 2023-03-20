Бывший тренер ЦСКА Чанов: «Зенит» может потерять уверенность в своей силе»

Бывший тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что из-за поражения от «армейцев» в центральном матче 20 тура Премьер-лиги питерский «Зенит» может слегка потерять уверенность в своей непобедимости и силе из-за напряженного состояния команды.

«Главное, что ЦСКА выиграл и оставил ворота «сухими». Матч продолжался до единственного забитого мяча. «Зенит» проиграл две игры подряд, поэтому они себя чувствую напряженно», - заявил Чанов порталу «РБ Спорт».

Напомним, что до вчерашнего поражения «Зенит» на неделе вылетел и из Кубка России, проиграв московскому «Динамо» дома в серии пенальти – 4:5.