«Зенит» снова забил «Уралу», у Сергеева дубль

Судя по всему, в матче 21-го тура Премьер-лиги «Зенит» - «Урал» окончательно умерла интрига. На 76-й минуте Иван Сергеев здорово пробил головой после подачи с правого края поля от Клаудиньо. Прошло несколько минут, и на табло загорелись цифры 2 и 0. Но у Густаво Мантуана был зафиксирован офсайд в голевой атаке. Разыгравшиеся «сине-бело-голубые» не остановились всё равно и добились своего чуть позже. Иван Сергеев снова сыграл выше всяческих похвал и оформил дубль, счет стал 2:0. На сей раз в линию атаки мяч был доставлен с левого угла штрафной, и форвард в касание переправил его впритирку с дальней штангой.

Практически наверняка «Зенит» отрывается от главных конкурентов на восемь очков. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.