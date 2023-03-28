Помазун: «В сборной меньше тренировочного процесса, чем в клубе»

Голкипер «Урала» Илья Помазун ответил на вопрос, чем отличаются тренировки в клубе от занятий в сборной России.

«В сборной меньше тренировочного процесса, потому что времени было не так много. Больше восстановлений и подготовки к играм. Не было такого, чтобы полностью отдаваться тренировкам. Больше тактическая подготовка», — заявил Помазун на YouTube-канале екатеринбургского клуба.

В текущем сезоне 26-летний вратарь провел 26 матчей за «Урал», в которых пропустил 37 голов и пять раз сыграл «на ноль».

1 апреля «Урал» встретится в гостях с «Зенитом» в рамках матча 21-го тура чемпионата России, начало игры запланировано на 19:00 по мск.