Нидерландский журналист: «Если Влут виновен, он должен отсидеть срок»

Нидерландский журналист Лекс Ламмерс прокомментировал информацию о том, что прокуратура Нидерландов запросила для нападающего «Урала» Рая Влута 3,5 года тюрьмы за ДТП двухлетней давности, в котором погиб ребёнок.

По мнению журналиста, у 27-летнего футболиста не будет свободы в России, поэтому ему стоит принять любое решение суда.

«Насколько я могу судить, сначала должен быть вынесен приговор. Если Влут виновен, он должен отсидеть этот срок. Это серьёзное преступление», — приводит слова Ламмерса Sport24.

Напомним, Влут перешёл в «Урал» осенью прошлого года из «Астаны». В текущем сезоне форвард провёл в составе команды из Екатеринбурга 14 матчей и забил пять голов.