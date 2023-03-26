Круговой — об игровом времени в «Зените»: «Было очень тяжело, сейчас хотя бы выхожу»

Защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал своё игровое время в команде.

«Сейчас отыграл пару матчей. Вообще после зимней паузы хотя бы стабильно выхожу на замену. До этого сидел два-три матча подряд на скамейке. Тогда было очень тяжело. Сейчас хотя бы выхожу», — приводит слова Кругового «Чемпионат».

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и отдал одну голевую передачу.

После 20 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в своем активе 48 набранных очков. В предстоящей встрече «сине-бело-голубые» примут на своем поле «Урал» (1 апреля).