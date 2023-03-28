Бывший полузащитник «Краснодара» и сборной России, а ныне игрок екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский рассказал о своём состоянии после травмы. Из-за проблем со здоровьем россиянин не выходил на поле с момента возобновления текущего сезона.

«Я довольно много не играл, пока что тренируюсь в индивидуальном порядке, но пока без прогнозов, не хочется их давать. Очень надеюсь, что через неделю уже буду работать в общей группе», - заявил Газинский в комментарии для «Матч ТВ».

Напомним, что 1 апреля «сине-бело-голубые» в рамках 21 тура Премьер-лиги отправятся в гости к непростому сопернику – петербургскому «Зениту» с первого места турнирной таблицы. Сами уральцы Виктора Ганчаренко идут на 10-й строчке.