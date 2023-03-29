Ари: «Спартак» — «Аякс», а «Зенит» — ПСВ»

Экс-нападающий «Спартака» Ари сравнил московский клуб с нидерландским «Аяксом», а санкт-петербургский «Зенит» — с ПСВ.

По мнению бразильца, «Спартак» — самый популярный клуб России и имеет более богатую историю, чем действующий чемпион страны «Зенит».

«Зенит» в последние годы, конечно, достиг больших побед, но «Спартак» — клуб с большой историей. Санкт-Петербургу ещё далеко до Москвы.

Чтобы понять разницу между уровнем клубов, приведу сравнение с европейскими командами: «Спартак» — «Аякс», а «Зенит» — ПСВ», — цитирует Ари «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая третий «Спартак» на восемь очков. В последний раз «красно-белым» удавалось выигрывать чемпионат России в 2017 году.