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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ари: «Спартак» — «Аякс», а «Зенит» — ПСВ»

29 Марта 2023 • 11:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Экс-нападающий «Спартака» Ари сравнил московский клуб с нидерландским «Аяксом», а санкт-петербургский «Зенит» — с ПСВ.

По мнению бразильца, «Спартак» — самый популярный клуб России и имеет более богатую историю, чем действующий чемпион страны «Зенит».  

«Зенит» в последние годы, конечно, достиг больших побед, но «Спартак» — клуб с большой историей. Санкт-Петербургу ещё далеко до Москвы.

Чтобы понять разницу между уровнем клубов, приведу сравнение с европейскими командами: «Спартак» — «Аякс», а «Зенит» — ПСВ», — цитирует Ари «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая третий «Спартак» на восемь очков. В последний раз «красно-белым» удавалось выигрывать чемпионат России в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Аякс Зенит ПСВ Ари
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