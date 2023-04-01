Баженов: «В матче с «Ахматом» «Спартаку» будет сложно»

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Ахматом».

По мнению Баженова, «Спартаку» в предстоящей игре будет сложно.

«Ахмат» – классный соперник. Все футболисты должны себя максимально проявить, чтобы победить. Лёгкой прогулки сегодня не будет», — цитирует Баженова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится сегодня, 1 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. На сегодняшний день «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, а грозненцы располагаются на шестой строчке.