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Александр Мостовой - о чемпионской гонке: «У «Спартака» сейчас шансы появляются» эксклюзив

31 Марта 2023 • 18:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.55 X 4.50 2 5.50
Через 21 ч. 0 мин.

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Ахматом».

«У «Спартака» сейчас шансы появляются. «Зенит» пока держит эту интригу. «Спартак» проиграл «Оренбургу», но следом питерцы оступились. Все сейчас ещё интересно. Думаю, «Спартак» вряд ли может проиграть два раза подряд. К тому же «Ахмат» - это команда домашняя всё-таки.

Это тот случай, когда есть фаворит. Хоть я и редко выделяю фаворитов, но тут скажу, что «Спартак» - фаворит. Пусть будет 60 на 40», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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