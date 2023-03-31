Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Ахматом».

«У «Спартака» сейчас шансы появляются. «Зенит» пока держит эту интригу. «Спартак» проиграл «Оренбургу», но следом питерцы оступились. Все сейчас ещё интересно. Думаю, «Спартак» вряд ли может проиграть два раза подряд. К тому же «Ахмат» - это команда домашняя всё-таки.

Это тот случай, когда есть фаворит. Хоть я и редко выделяю фаворитов, но тут скажу, что «Спартак» - фаворит. Пусть будет 60 на 40», - сказал Мостовой.