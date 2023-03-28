Агент: «Сегодня Николсон вернётся в Москву»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, рассказал, когда ямайский футболист вернётся в расположение московского клуба. Напомним, что ранее футболист вызывался в сборную Ямайки.

«Сегодня Николсон вернётся в Москву и присоединится к команде», — цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл за «Спартак» 21 матч, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

После 20 туров РПЛ «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 40 набранных очков. От лидирующего «Зенита» «Спартак» отстаёт на восемь баллов.