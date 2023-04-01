Селюк дал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом».

Агент считает, что предстоящая встреча получится для грозненской команды непростой, несмотря на возможное возвращение в строй нападающего Мохамеда Конате.

«Это будет трудный матч для «Ахмата» – многие футболисты команды соблюдают Рамадан. Рискну сделать прогноз: обе команды забьют», — приводит слова Селюка «СпортКП».

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится сегодня, 1 апреля. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. Отметим, что на сегодняшний день «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице, опережая шестой «Ахмат» на восемь очков.