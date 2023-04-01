«Спартак» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 21-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Спартак» и «Ахмат».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Ахмат
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Протокол игры
Селихов Александр•Чернов Никита•Тавареш Томаш•Хлусевич Даниил•Денисов Даниил•Литвинов Руслан•Зобнин Роман•Пруцев Данил•Игнатов Михаил•Соболев Александр Сергеевич•Николсон Шамар
Шелия Гиорги•Харин Евгений•Семёнов Андрей•Шатара Милош•Уциев Ризван•Бериша Бернард•Олейников Иван•Диванович Заим•Швец Антон•Агаларов Гамид•Ильин Владимир
01 апреля. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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