Мозес вышел на поле впервые с августа

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вышел на замену по ходу второго тайма субботнего матча 21-го тура Премьер-лиги против «Ахмата». Для 32-летнего нигерийца это первый матч за «красно-белых» с августа. Долгое время Мозес восстанавливался после серьёзной травмы ахиллова сухожилия.

Следить за концовкой матча чемпионата России между «Спартаком» и «Ахматом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После двадцати туров Премьер-лиги «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь зачётных баллов.