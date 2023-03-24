​«Спартак» продаёт билеты по 100 рублей в честь 100 голов Промеса

Недавно нападающий «Спартака» Квинси Промес покорил отметку в 100 голов за клуб. По этому случаю московский клуб устроил акцию – билеты на все места под номером и на все места десятых рядов на ближайший матч Премьер-лиги против «Ахмата» будут продаваться по 100 рублей.

Матч между «Спартаком» и «Ахматом» пройдёт в первый день апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на 8 очков.