«Ахмат» и «Сочи» оштрафовали за неподобающее поведение игроков

Клубы Премьер-лиги «Ахмат» и «Сочи» получили по 100 тыс. руб. штрафа по итогам 20 тура Премьер-лиги, об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на решение КДК РФС.

По информации телеканала, причиной штрафных санкций стало неподобающее поведение команд. В прошедшем туре игроки «Сочи» в выездном мачте против «Факела» (0:3) получили четыре предупреждения и одно удаление, его заработал Георгий Мелкадзе.

Игроки «Ахмата» в игре против самарских «Крыльев Советов» (1:0) на выезде получили пять «горчичников».

Добавляется, что четырёх тренеров команд РПЛ оштрафовали за выход за пределы технической зоны: это Марцел Личка («Оренбург»), Сергей Ташуев («Ахмат»), Дмитрий Пятибратов («Факел»), Дмирий Кириченко («Сочи»). Они получили штрафы от 10 до 30 тыс. руб. каждый.