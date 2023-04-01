Форвард «Спартака» Бальде рассказал о своём игровом времени

Форвард московского «Спартака» Кейта Бальде рассказал о своём игровом времени в клубе.

Сенегалец отметил, что хотел бы играть больше, но важнее результаты команды, ведь все работают на результат.

«Выходишь ты на пять минут, на 45 или на 90 — это неважно. Главное, чтобы все приносили пользу», - приводит слова Бальде «Чемпионат».

В текущем сезоне 28-летний футолист принял участие в пяти играх, проведя на поле всего 107 минут, и не смог отметиться забитыми мячами. Большую часть сезона он пропустил из-за дисквалификации.

«Спартак» после 21 тура располагается на третьей строчке в турнирной таблице.