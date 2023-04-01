Шелия: «Рикошет, просто поднял лицо, не испугался мяча»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал спасение лицом, совершённое им в матче со «Спартаком» (0:0).

«Лицом, вот этой частью, да, было дело. Рикошет, просто поднял лицо, не испугался мяча и всё», - приводит слова Шелии пресс-служба Российской премьер-лиги в социальных сетях.

В данный момент грозненский коллектив располагается на шестом месте в турнирной таблице национального российского чемпионата. За 21 матч «Ахмату» удалось набрать 33 очка.

«Красно-белые» же по итогам такого же количества проведённых игр сумели заработать 41 балл, что позволяет им находиться в тройке лидеров.