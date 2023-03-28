Корнеев: «Спартаку» нужен хороший центральный защитник»

Футбольный менеджер Игорь Корнеев высказался о последних результатах московского «Спартака».

«Мне кажется, зимой «Спартак» совершенно не усилился. Хотя команде очень нужен хороший центральный защитник в пару к Джикии. По российским меркам Джикия — достаточно качественный игрок, но совсем не быстрый», — цитирует Корнеева Betonmobile.

По мнению эксперта, Джикии нужен партнер, который может подстраховать его, раньше этим занимался Самуэль Жиго, а сейчас такого человека нет.

В текущем сезоне 29-летний Джикия провел 26 матчей во всех турнирах и записал в свой актив два ассиста.

После 20 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков.