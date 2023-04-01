Хватило на 4 минуты: «Спартак» потерял Промеса из-за травмы

Форвард Квинси Промес ощущал дискомфорт перед матчем против «Ахмата», и его решили приберечь, не включив в стартовый состав. Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль выпустил Промеса на замену в перерыве, однако его хватило только на четыре минуты - уже в начале второго тайма нидерландец присел на газон из-за травмы. В срочном порядке наставнику «красно-белых» пришлось делать ещё одну перестановку – на поле вышел Кейта Бальде.

В ближайшее время Промес наверняка пройдёт обследование, по итогам которого будут названы сроки его восстановления.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Спартак» - «Ахмат» можно в текстовой трансляции.

Квинси Промес сейчас делит первое место в рейтинге бомбардиров сезона РПЛ (16 голов).