Салихова вступилась за Абаскаля

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» вступилась за испанского наставника московского клуба, которого пригласили для дачи объяснений в КДК РФС по поводу слов, произнесенных в ходе послематчевой пресс-конференции, последовавшей за ничьей с «Ахматом».

- Тренер – это не мальчик, которого надо вызвать на ковер и там отчитывать за эмоциональность. Абаскаль говорит логичные и здравые вещи. ЭСК и КДК самим-то не стыдно? - цитирует слова Салиховы Metaratings.ru.

Напомним, что Абаскаль руководит московским «Спартаком» с прошлого года, он заменил на этой должности Паоло Ваноли.