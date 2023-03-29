Ещенко: «Интрига в РПЛ может быть до последнего тура»

Бывший игрок столичного «Спартака» Андрей Ещенко высказался об интриге в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Интрига в РПЛ в борьбе за золото? Осталось 10 туров. Ещё играть и играть. Ещё ничего не решено и интрига может быть до последнего тура», — заявил экс-защитник российской национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что после 20 туров Премьер-лиги петербургский «Зенит» лидирует, набрав 48 очков. Второе место с 41 баллом занимает «Ростов», а «Спартак» замыкает тройку лидеров с 40 очками.