Промес в запасе: «Спартак» объявил состав на матч с «Ахматом»

В субботу «Спартак» проведёт домашний матч против «Ахмата» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Чернов, Тавареш, Зобнин, Хлусевич, Игнатов, Литвинов, Пруцев, Денисов, Соболев, Николсон.

Форвард Квинси Промес, который сейчас делит первое место в рейтинге бомбардиров сезона Премьер-лиги, начнёт игру на скамейке запасных.

Матч «Спартак» - «Ахмат» стартует в 16:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.