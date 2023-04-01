Снова без победы: из-за кого «Спартак» не смог переиграть «Ахмат» на своём поле

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Можно говорить о задатках кризиса. За последний месяц «Спартак» провёл пять матчей, из которых выиграл всего один. Ещё один проиграл и три раза сыграл вничью. Очень миролюбивы стали «красно-белые», из-за кого же так происходит? Конкретно сегодня, есть имя виновнику. Правда, числится он не в «Спартаке» - великолепный матч провёл Георги Шелия. Ну а мы давайте пройдёмся по «красно-белым» персоналиям, почему же всё-таки забить не сумели?

Статистика матча: владение мячом – 72:28, удары по воротам – 19:2, в створ – 6:1, угловые – 10:3. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 6,5. Можно было и без оценки спокойно оставлять Селихова, которому лишь один удар прилетел в створ, да и тот опасным не был. Из хорошего – при слабой активности соперника не потерял бдительности Александр, чётко играл на выходах, отстоял на ноль.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Не забывайте, что центр обороны «Спартака» противостоял Гамиду Агаларову – лучшему бомбардиру РПЛ прошлого сезона. Чернов съел его без проблем и вообще в борьбе был хорош – выиграл 7 эпизодов из 8, дважды чётко сыграл в отборе. Ещё бы забить сумел, вообще героя матча взял бы.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 6,5. Литвинов тоже уверенно смотрелся в центре обороны, но от мяча его почаще двигали. Старался он подниматься высоко, исполнять разыгрывающего, однако обострения это не приносило, зато потерь целых 15.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 6,5. Буквально вспахал левый фланг Томаш Тавареш, для левого защитника совершивший много касаний мяча – 108. Ильина на своём фланге португалец переиграл вчистую, вот только обострения шли слабо – только один толковый навес у Томаша получился.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,5. Хлусевич справа рвал и метал. В атаке был чуть ли не самой заметной фигурой. И сам бил после комбинации с Игнатовым, и передачами обострял постоянно – Кейта должен был забивать с его подачи. Ещё и с прямыми обязанностями справлялся, 5 раз сыграв в отборе.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,5. Появление в центре поля немного деморализовало Денисова. Даниил был совсем не так активен, как на фланге, проиграл много борьбы внизу (5 эпизодов из 6) и был заменён после часа игры.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 6,0. Коллега по центру поля тоже выдал не самый яркий матч. Обычно Данил Пруцев покрывает больший объём работы, но и сегодня был полезен в борьбе, душил прессингом, много перемещался в опорной зоне.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. На пару с Таварешем хозяйничал Зобнин на левом фланге, но Томаш в этой связке выглядел полезнее. Роман добавил три обостряющих навеса, но немного не добрал в движении, открывался очень узко.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 5,0. Игнатову тоже надо серьёзно добавлять в активности. Человек-вспышка. Вроде шикарный скрытый пас на Соболева, пяточкой на Хлусевича – два отличных момента получилось, но в остальное время Михаила будто нет на поле. И борьба почти вся проиграна.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,5. Два супермомента было у Соболева. Бил из центра штрафной площади – первый раз чуть мимо, второй раз попал в Семёнова. Реализуй, и тоже становишься героем матча, а пока вся борьба и все неплохие скидки остаются в истории о двух потерянных очках.

ШАМАР НИКОЛСОН – 3,5. А тут даже похвастать нечем. Девять точных передач, пять потерь, два из двух проигранных единоборства и два загубленных момента. У Николсона игра не получилась, Абаскаль справедливо заменил его в перерыве.

КВИНСИ ПРОМЕС – б/о.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.