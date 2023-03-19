Булыкин: «Игроки «Спартака» приехали в Оренбург с чемоданами в сборную»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал игроков «Спартака» за вчерашнее сенсационное поражение в гостях от «Оренбурга». «Красно-белые», напомним, уступили подопечным Марцела Лички со счётом 0:2.

«Восемь игроков «Спартака» наверное, уже собирались в сборную с чемоданами, поэтому плохо сыграли в матче с «Оренбургом». Хотя должны были обыгрывать их и бороться с «Зенитом» за чемпионство, - цитирует Булыкина Metaratings.

Однако удостоились похвалы от эксперта и игроки южноуральского коллектива.

«Но отмечу и «Оренбург». Они показывают хороший футбол на протяжении сезона», - добавил Булыкин.

Напомним, что в случае сегодняшней победы «Зенита» над ЦСКА в Москве отставание «Спартака» от питерцев увеличится до 11 очков.