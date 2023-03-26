Широков считает, что судьи должны встречаться со всеми клубами

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о встрече судейского корпуса РФС с представителями «Спартака».

«Если судьи и РФС встречаются с руководством «Спартака», то должны встречаться со всеми клубами. Честно говоря, не понимаю, в чем смысл встречи с судьями, поэтому трудно сказать, приветствую я это или нет», — приводит слова Широкова Sport24.

После 20 туров лидером Российской премьер-лиги является «Зенит», набрав 48 очков. На второй позиции идет «Ростов», имея в своем активе 41 очко. Замыкает тройку «Спартак», у которого в копилке 40 зачетных баллов.

Возобновление РПЛ после паузы на международные матчи сборных состоится 1 апреля.