Московский «Спартак» ближайшим летом не намерен расставаться с полузащитниками Виктором Мозесом и Кристофером Мартинсом. По эксклюзивной информации от сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» хотят сохранить в команде этих игроков.

Мозес в начале сезона отметился двумя голами в четырёх матчах Российской премьер-лиги, после чего получил травму в августе. В последних играх нигериец вернулся в расширенную заявку, но ещё не выходил на поле.

Что касается Мартинса, хавбек из Люксембурга сохраняет важную роль в команде Гильермо Абаскаля, но при этом не всегда появляется на поле в стартовом составе.