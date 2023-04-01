Юран поделился впечатлениями от игры «Спартак» - «Ахмат»

Бывший главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями от матча 21-го тура Российской премьер-лиги, в которых «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счётом 0:0.

Специалист отметил, что хотел бы видеть победу столичного клуба, но они сыграли неубедительно, от него ожидали большего после неудачи «Оренбургом».

«Спад? Наверное, есть. Можно допустить. С «Локомотивом» команда бежала, а потом с «Уралом» непросто давалась игра, с «Факелом», «Оренбургом», ну и сегодня. Видно, что «Спартак» попал в какую-то яму», - приводит слова Юрана «РБ Спорт».

«Спартак» на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице.