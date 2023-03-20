Хлусевич назвал причину поражения «Спартака» от «Оренбурга»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о субботнем поражении своей команды от «Оренбурга». Напомним, южноуральцы забили в ворота гостей из Москвы два безответных гола.

«Проигрывать – это обидно, на душе остается небольшое темное пятно. Тем более, когда идёт борьба за чемпионский титул. Мы проиграли им борьбу один в один на контратаках», - цитирует Хлусевича «Матч ТВ».

Напомним, что после поражения спартаковцы опустились со второй строчки в турнирной таблице Премьер-лиги на третье.

«Готовились к тому, что предложил соперник. Моменты у нас были. Плюс газон хороший, поле ровное, но единственный плюс для них был в том, что они там тренируются». – добавил Хлусевич.