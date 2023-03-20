Божович: «За «Спартак» болеет вся Россия»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович считает, что «Спартак» является самым популярным клубом России.

Специалист заявил, что популярность «Зенита» в социальных сетях не имеет столь большого значения, так как вживую видно, что именно «красно-белые» обладают наибольшим количеством фанатов.

«У «Спартака» больше всех болельщиков – за них болеет вся Россия!» — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

После 20 туров текущего розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на восемь очков. В последний раз «красно-белые» становились чемпионами в 2017 году.