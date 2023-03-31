Стало известно, какие футболисты могут покинуть «Спартак» летом

Стало известно, каких футболистов может продать «Спартак» в летнее трансферное окно.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб может расстаться с рядом легионеров, среди которых Виктор Мозес, Шамар Николсон, Кристофер Мартинс. Также возможны продажи Мацея Рыбуса и Кейта Бальде. При этом отмечается, что от Квинси Промеса и основных российских футболистов «красно-белые» избавляться не планируют.

Кроме того, защитники Алекс Крал и Максимилиано Кофрие, выступающие сейчас за другие клубы на правах аренды, в «Спартак» не вернутся. Им будут подыскивать другие варианты.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 1 апреля, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.