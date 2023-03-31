Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, какие футболисты могут покинуть «Спартак» летом

31 Марта 2023 • 09:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.55 X 4.50 2 5.40
01.04 16:30

Стало известно, каких футболистов может продать «Спартак» в летнее трансферное окно.

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб может расстаться с рядом легионеров, среди которых Виктор Мозес, Шамар Николсон, Кристофер Мартинс. Также возможны продажи Мацея Рыбуса и Кейта Бальде. При этом отмечается, что от Квинси Промеса и основных российских футболистов «красно-белые» избавляться не планируют.  

Кроме того, защитники Алекс Крал и Максимилиано Кофрие, выступающие сейчас за другие клубы на правах аренды, в «Спартак» не вернутся. Им будут подыскивать другие варианты.

После 20 туров РПЛ «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут завтра, 1 апреля, против «Ахмата». Начало — в 16:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Мацей Рыбус Виктор Мозес Кейта Бальде Шамар Николсон Кристофер Мартинс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Марта
10:12 · Россия. Премьер-лига
Камил Гаджиев — о медиафутболе: «Удивлюсь, если в этом году драки не случится»
09:53 · Россия. Премьер-лига
«Арис» начал переговоры по выкупу Кокорина
09:38 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какие футболисты могут покинуть «Спартак» летом
09:22 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Урал» может доставить «Зениту» проблемы»
08:32 · Россия. Премьер-лига
Григорян не сомневается в титуле питерского «Зенита» 1
08:20 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кокорина не понимаю уже давно» 1
08:03 · Россия. Премьер-лига
Жирков дал понять, что его приглашали в Медиалигу
07:58 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Тренеров нужно подогревать»
06:43 · Россия. Премьер-лига
Михаил Игнатов: «В последнее время у нападающих «Спартака» появилось больше пространства»
06:03 · Россия. Премьер-лига
Даниэл Карвальо: «Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле - Путин» 1
03:45 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий поддерживает идею проведения турне по Южной Америке
03:09 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что московский «Локомотив» обыграет «Пари НН»
02:38 · Россия. Премьер-лига
Чернышев уверен в мотивации Карпина
30 Марта
23:48 · Россия. Премьер-лига
Хаджи видит Салихову тренером женской команды «Спартака»
23:38 · Россия. Премьер-лига
Малком назвал своё любимое блюдо в России
Все новости
Рекомендуем