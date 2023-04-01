Абаскаль: «Нам не хватает злости»

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный исход противостояния с «Ахматом» (0:0).

«Нам не хватает злости, вот и всё. Мы можем создавать больше моментов, но мы подали десять угловых, вратарь соперника признан лучшим в матче. Они приехали играть на ничью, они её добились», - приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

В данный момент «красно-белые» входят в тройку лидеров национального российского чемпионата, имея в своём активе 41 балл. «Ахмат» в свою очередь укрепил свою позиции и приблизился к первой пятёрке турнира – у команды 33 очка по итогам 21 игры.