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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль: «Нам не хватает злости»

01 Апреля 2023 • 19:16 Комментировать
Спартак Москва
0:0
Ахмат
окончен

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал ничейный исход противостояния с «Ахматом» (0:0).

«Нам не хватает злости, вот и всё. Мы можем создавать больше моментов, но мы подали десять угловых, вратарь соперника признан лучшим в матче. Они приехали играть на ничью, они её добились», - приводит слова испанского специалиста «Матч ТВ».

В данный момент «красно-белые» входят в тройку лидеров национального российского чемпионата, имея в своём активе 41 балл. «Ахмат» в свою очередь укрепил свою позиции и приблизился к первой пятёрке турнира – у команды 33 очка по итогам 21 игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ахмат Гильермо Абаскаль
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