Червиченко: «Тавареш и Дуарте – бестолковые приобретения «Спартака»

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко не испытывает радости от прихода зимой в стан «красно-белых» двух иностранных защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

«Тавареш и Дуарте — два бестолковых приобретения, и никакой пользы команде пока не приносят. Может быть, это временно, но пока — деньги на ветер», - заявил Червиченко Metaratings.

Напомним, что португальский защитник Томаш Тавареш и его парагвайский коллега по линии обороны Алексис Дуарте стали игроками «красно-белых» прошедшей зимой. Однако игру «Спартака» с ними в составе нельзя назвать удачной – москвичи скатились в турнирной таблице РПЛ к паузе на матчи сборных на третье место, пропустив вперёд «Ростов».