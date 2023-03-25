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Червиченко: «Тавареш и Дуарте – бестолковые приобретения «Спартака»

25 Марта 2023 • 07:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
01.04 16:30

Бывший президент столичного «Спартака» Андрей Червиченко не испытывает радости от прихода зимой в стан «красно-белых» двух иностранных защитников Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте.

«Тавареш и Дуарте — два бестолковых приобретения, и никакой пользы команде пока не приносят. Может быть, это временно, но пока — деньги на ветер», - заявил Червиченко Metaratings.

Напомним, что португальский защитник Томаш Тавареш и его парагвайский коллега по линии обороны Алексис Дуарте стали игроками «красно-белых» прошедшей зимой. Однако игру «Спартака» с ними в составе нельзя назвать удачной – москвичи скатились в турнирной таблице РПЛ к паузе на матчи сборных на третье место, пропустив вперёд «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Томаш Тавареш Алексис Дуарте
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СПАРТАК МОСКВА АХМАТ
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