Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о матче с «Ахматом» (0:0).

- Разочарованы результатом матча «Спартака» с «Ахматом»?

- Да нет. Хотя «Спартак» должен был дожать гостей во втором тайме. Моменты были. Но не хватило исполнительского мастерства, и немного отвернулась удача. А так «Ахмат» - хорошая команда. Она идет на шестом месте. Гости ничуть не уступали «красно-белым». В первом тайме вообще равная игра была. «Ахмат» был раскрепощен. Он выполнил задачу. Шестое место для команды и так очень высокое. Тренер очень грамотно построил игру. У них мало футболистов призывалось в сборную, в отличие от «Спартака», который туда делегировал свой костяк. А это значит, что тренировочный процесс был разорванный. Поэтому не было возможности наигрывать что-то. После матчей сборной всегда так бывает, что следующая игра получается тяжелая. В целом никакой трагедии нет. Пока «Спартак» не готов к чемпионской гонке. Пусть борется за второе-третье место с «Ростовом». А главная задача в этом сезоне – выиграть кубок.

- Чем можно объяснить безвыигрышную серию «Спартака»? Три матча без побед.

- Соперники приспособились играть со «Спартаком». Тот же Ташуев не боялся и не ставил «автобус» сзади. «Ахмат» играл в футбол раскрепощено.

- В игре «Спартака» что бросается в глаза?

- Пока не видно целостной игры, потому что очень большая ротация. Причем во всех линиях. Маловато наигранных комбинаций, взаимопонимания, мастерства в завершающей стадии. Поля, возможно, еще не идеальные. Но это все оправдания. Пока нет костяка, команда не сформирована. Джикия выбыл. Промес травмировался. Если бы он был на поле, может, и помог бы принести победу даже просто своим присутствием на поле. Отсутствие двух этих лидеров сказывается, потому что команда молодая и сыроватая.

- Сегодня впервые за долгое время на поле появился Мозес. Он чем-то запомнился?

- Он провел на поле мало времени. Но то, что он будет помогать команде, я не сомневаюсь.

- Абаскаль после матча вновь критиковал судейство. Обращал внимание, что «Ахмат» всю игру тянул время. Вам также показалось?

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- Это глупости. Он ищет себе оправдание. Просто Ташуев сильнее и грамотнее Абаскаля, как специалист. А Абаскаль только учится. Он молодой специалист. Сетовать на судей неправильно. Это все эмоции. Не в том надо искать причину. В первом тайме «Спартак» не играл в полную силу. Во втором тайме не реализовал много моментов. Не было нормального тренировочного процесса. Вот главная причина.

- Не рано ли «Спартак» продлил контракт с Абаскалем?

- Да пусть работает. Как только у него появится какой-то хороший вариант, как у Тедеско, он сразу уедет. Никакие контракты «Спартак» не спасет. Он уйдет.

- Если возвращаться к игре, кто-то из игроков выпадал сегодня? Может, Николсон, который загубил много моментов?

- «Спартаку» сложно играть в двух высоких форвардов – Соболева и Николсона. Они оба зависимые футболисты. Они не могут понять друг друга. Значит, надо дать им играть по очереди с двумя фланговыми футболистами. Так им будет проще проявлять себя. Абаскаль поставил их обоих, думал, что продавят оборону, но этого не произошло.

- Впереди матч с «Уралом» на Кубок. Есть опасения что «Спартак» вновь не сможет выиграть?

- Есть, конечно. «Урал» сейчас в очень хорошем состоянии. У него нет давления, что он вылетит. На медали команда не рассчитывает. Задача, естественно, будет поставлена – выиграть Кубок. Они бросят на это все усилия.

Елена Григорьевская