В «Спартаке» рассказали о том, как проходит восстановление Джикии

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о восстановлении защитника Георгия Джикии после травмы, полученной им в матче 20-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

По словам Зеленова, восстановление идёт по плану и займёт оно три недели.

«Как мы ранее говорили, срок восстановления — три недели. Добавить к этому нечего. Динамика хорошая, восстановление идёт по плану», — приводит слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 29-летний Джикия провёл за «Спартак» 26 матчей и отметился в них двумя результативными передачами. Сегодня, 1 апреля, «красно-белые» встретятся с «Ахматом» в игре 21-го тура чемпионата России. Начало — в 16:30 по московскому времени.