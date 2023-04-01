Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» – «Ахмат»

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на следующий матч «красно-белых» в чемпионате России. Напомним, команда Гильермо Абаскаля сегодня в 16:30 по московскому времени примет у себя дома «Ахмат»

«Спартак» уже в первом тайме поведет в счете. Команда всегда на своем поле начинает в максимально атакующем стиле», – сказал Ловчев в беседе с изданием «Плеймейкер».

Если говорить конкретно о прогнозе, Ловчев поставил на победу «Спартака» со счётом 3:0. Евгений считает, что осечка «Зенита» в прошлом туре с ЦСКА повлияет на командный дух «красно-белых». Также Ловчев думает, что «Спартак» сейчас воодушевлён тем фактом, что сразу 8 игроков команды попали в заявку сборной России на последние матчи.