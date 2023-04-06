Шавло: Абаскаля можно понять, у него накипело

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал штраф, который получил наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль.

После матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) Абаскаль нецензурно высказался из-за затягивания времени футболистами грозненского клуба. КДК оштрафовал испанского специалиста на 60 тысяч рублей.

«Неправильно, что Абаскаль выразился нецензурно, но у него, видимо, уже накипело. В такой ситуации его эмоции можно понять, но лексика должна быть нормальной. Штраф небольшой, но будет наукой для него», — приводит слова Шавло «Матч ТВ».

Эксперт признался, что понимает эмоции Абаскаля, когда твоя команда хочет выиграть, а соперник замедляет темп игры, специально затягивая время.