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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Ахмат» — хорошая команда»

31 Марта 2023 • 14:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1 1.55 X 4.50 2 5.50
01.04 16:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Ахматом».

«Ахмат» — хорошая команда, они находятся не так далеко от «Спартака» в турнирной таблице», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Специалист заявил, что московская и грозненская команды равны между собой по силам. «Ахмат» будет уступать «Спартаку» в матче первого апреля лишь в двух компонентах – гостевая арена и подбор спортсменов.

Матч «Спартак» - «Ахмат» состоится завтра. Главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 16:30. За ходом игры вы сможете наблюдать на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Ахмат
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