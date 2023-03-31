Гладилин: «Ахмат» — хорошая команда»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился своими ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» с «Ахматом».

«Ахмат» — хорошая команда, они находятся не так далеко от «Спартака» в турнирной таблице», - приводит слова Гладилина «Чемпионат».

Специалист заявил, что московская и грозненская команды равны между собой по силам. «Ахмат» будет уступать «Спартаку» в матче первого апреля лишь в двух компонентах – гостевая арена и подбор спортсменов.

Матч «Спартак» - «Ахмат» состоится завтра. Главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 16:30. За ходом игры вы сможете наблюдать на нашем сайте.