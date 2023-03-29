Ринат Билялетдинов оценил новичков «Спартака» в линии обороны

Российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов оценил зимние покупки московского «Спартака» в линию обороны – защитников-легионеров Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте. Португалец и парагваец пополнили состав «красно-белых» в минувшем январе.

«У Тавареша виден потенциал, однако ему сейчас очень важно уловить стиль его партнеров по команде, уметь чувствовать их действия и поступки на поле, а не узнавать на теории в учебном классе», - рассказал Билялетдинов порталу Bobsoccer, добавив, что это и называется периодом адаптации в новом клубе.

Что касается Алексиса Дуарте, то о нём пока что у специалиста даже не сформировалось отчётливое мнение.

Ближайший матч столичный «Спартак» проведёт 1 апреля. На «Открытие Арене» в Москве команда Гильермо Абаскаля встретится с непростым соперником – грозненским «Ахматом».